Fiorentina, Milan'ın serisine son verdi

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile Stefano Pioli'nin yönetimindeki Milan karşı karşıya geldi.



Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fiorentina 2-1 kazanırken galibiyet 49. dakikada Nicolas Gonzalez'in penaltısı ve 87. dakikada Luka Jovic'in golü ile geldi. Konuk ekip Milan'ın tek golü ise 90+5'te Theo Hernandez'den geldi.



Bu sonuçla birlikte 31 puana ulaşan Fiorentina 11. sıraya yükselirken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Milan 47 puanla 4. sırada kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Fiorentina deplasmanda Cremonese ile karşılaşırken, Milan evinde Salernitana'yı konuk edecek.





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