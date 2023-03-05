Fiorentina, Milan'ın serisine son verdi

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile Stefano Pioli'nin yönetimindeki Milan karşı karşıya geldi.
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fiorentina 2-1 kazanırken galibiyet 49. dakikada Nicolas Gonzalez'in penaltısı ve 87. dakikada Luka Jovic'in golü ile geldi. Konuk ekip Milan'ın tek golü ise 90+5'te Theo Hernandez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte 31 puana ulaşan Fiorentina 11. sıraya yükselirken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Milan 47 puanla 4. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fiorentina deplasmanda Cremonese ile karşılaşırken, Milan evinde Salernitana'yı konuk edecek.
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fiorentina 2-1 kazanırken galibiyet 49. dakikada Nicolas Gonzalez'in penaltısı ve 87. dakikada Luka Jovic'in golü ile geldi. Konuk ekip Milan'ın tek golü ise 90+5'te Theo Hernandez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte 31 puana ulaşan Fiorentina 11. sıraya yükselirken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Milan 47 puanla 4. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fiorentina deplasmanda Cremonese ile karşılaşırken, Milan evinde Salernitana'yı konuk edecek.
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