İtalya Serie A'nın 31. haftasında Fiorentina, Monza deplasmanına konuk oldu. Fiorentina, 2-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Monza'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Cristiano Biraghi kendi kalesine, 43. dakiakda Dany Mota ve 59. dakikada Matteo Pessina attı. Fiorentina'nın golleri ise 8. dakikada Christian Kouame ve 13. dakikada Riccardo Saponara'dan geldi.



Bu sonucun Fiorentina, 42 puanda kaldı. Monza, 41 puana yükseldi.



Fiorentina, gelecek hafta sahasında Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. Monza, Spezia deplasmanına konuk olacak.





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