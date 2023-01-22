Fiorentina'dan Joao Pedro'ya yakın takip!

Fiorentina'nın Joao Pedro'nun sakatlık durumuyla ilgili bilgi toplamaya çalıştığı, raporların olumlu gelmesi halinde Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yapılabileceği kaydedildi.

, Fotoğraf; AA
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Fiorentina'dan Joao Pedro'ya yakın takip!
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22 Ocak 2023 13:44
Joao Pedro
Joao Pedro
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Joao Pedro, Vallecano ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Tecrübeli futbolcu, sezon başında geldiği Fenerbahçe'de henüz bekleneni veremese de transfer piyasasında hala gözde isimlerden biri.

FIORENTINA'DAN YAKIN TAKİP

İtalyan basını, Fiorentina'nın 30 yaşındaki hücum oyuncusunun durumunu yakından takip ettiğini yazdı.

RAPORLAR OLUMLU GELİRSE TEKLİF...

Mor Menekşeler'in, Pedro'nun sakatlık durumuyla ilgili bilgi toplamaya çalıştığı, raporların olumlu gelmesi halinde Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yapılabileceği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Brezilya asıllı İtalyan oyuncu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 15 resmi maça çıktı, 2 gol atıp 1 asist yaptı. 

 
 

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