Fenerbahçe'de Joao Pedro, Vallecano ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Tecrübeli futbolcu, sezon başında geldiği Fenerbahçe'de henüz bekleneni veremese de transfer piyasasında hala gözde isimlerden biri.İtalyan basını, Fiorentina'nın 30 yaşındaki hücum oyuncusunun durumunu yakından takip ettiğini yazdı.Mor Menekşeler'in, Pedro'nun sakatlık durumuyla ilgili bilgi toplamaya çalıştığı, raporların olumlu gelmesi halinde Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yapılabileceği kaydedildi.Brezilya asıllı İtalyan oyuncu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 15 resmi maça çıktı, 2 gol atıp 1 asist yaptı.