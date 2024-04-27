Benfica 85'te yeniden yarışa tutundu

Portekiz Ligi'nin 31. haftasında Benfica evinde Braga'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Benfica 85'te yeniden yarışa tutundu
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27 Nisan 2024 22:04
Portekiz Ligi'nin 31. haftasında Roger Schimdt'in ekibi Benfica evinde Rui Duarte'nin yönetimindeki Braga'yı 3-1 mağlup etti.

Da Luz Stadyumu'nda oynanan maçta Benfica'nın gollerini 71 ve 90+5'te Marcos Leonardo ve 85. dakikada David Neres kaydetti.

Braga'nın tek golünü ise 28. dakikada Ricardo Horta kaydetti. Braga'da Victor Gomez 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Benfica'dan Orkun Kökçü 71. dakikada oyuna dahil olurken, Braga'da Serdar Saatçı maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Benfica 76 puana yükselirken, Braga 62 puanda kaldı. Portekiz Ligi'nde 1 maçı eksik olan Sporting, 80 puanla liderliğini sürdürüyor.

Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica deplasmanda Famalicao ile karşılaşırken, Braga sahasında Casa Pia'yı konuk edecek.

 

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