Okan Buruk'un forma adaleti: 25 milyon euro detayı

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da Okan Buruk'un forma adaleti başarıyı getirdi.
Büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Wilfried Zaha başta olmak üzere, sezona iyi başlayıp sonrasında formu düşen Kerem Aktürkoğlu, formayı kaptırdı.
İsme değil, performansa bakan başarılı teknik adam, bunun meyvelerini Fenerbahçe'nin 6 puan önüne geçerek aldı.
25 MİLYON EURO'YA RAĞMEN YEDEK
Napoli'nin Davinson için yaptığı 25 milyon euroluk teklife rağmen Victor Nelsson'un iyi performansı Kolombiyalı stoperin kulübede kalmasına sebep oldu.
Forma adaletinden şaşmayan Okan Buruk, sakatlığı geçmesine rağmen Davinson'u 1.5 aydır yedek kulübesinde oturtuyor.
DAVINSON'UN RAKAMLARI
Süper Lig'in en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen 27 yaşındaki savunmacı, bu sezon sarı kırmızılı formayı 31 kez giydi ve 3 gol, 2 asist yaptı.
Büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Wilfried Zaha başta olmak üzere, sezona iyi başlayıp sonrasında formu düşen Kerem Aktürkoğlu, formayı kaptırdı.
İsme değil, performansa bakan başarılı teknik adam, bunun meyvelerini Fenerbahçe'nin 6 puan önüne geçerek aldı.
25 MİLYON EURO'YA RAĞMEN YEDEK
Napoli'nin Davinson için yaptığı 25 milyon euroluk teklife rağmen Victor Nelsson'un iyi performansı Kolombiyalı stoperin kulübede kalmasına sebep oldu.
Forma adaletinden şaşmayan Okan Buruk, sakatlığı geçmesine rağmen Davinson'u 1.5 aydır yedek kulübesinde oturtuyor.
DAVINSON'UN RAKAMLARI
Süper Lig'in en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen 27 yaşındaki savunmacı, bu sezon sarı kırmızılı formayı 31 kez giydi ve 3 gol, 2 asist yaptı.