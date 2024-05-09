Inter, Inzaghi'nin sözleşmesini uzatıyor!

Inter, takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

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Inter, Inzaghi'nin sözleşmesini uzatıyor!
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09 Mayıs 2024 14:57
Inter, teknik direktörü Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzatmak istiyor.

Kulübün sportif direktörü Piero Ausilio, İtalyan teknik adamın yeni sözleşmesi için, "Bir formalite. Süre hakkında konuşmadık ama her şeyi çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

2027'YE KADAR YENİ İMZA

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, Inzaghi ile 2027 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayacak.

KAZANACAĞI MAAŞ

Inter ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Inzaghi, yeni sözleşmesinden yıllık net 6 milyon euro kazanacak. İtalyan teknik adamın sözleşmesinde bonuslar da yer alacak.

GÖRÜŞMELER SEZON BİTİNCE

Inter ile Simone Inzaghi'nin sezonun bitiminin ardından sözleşme için masaya oturacağı ve gelecek planlarının da masaya yatırılacağı aktarıldı.

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