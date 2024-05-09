NBA takımlarının, Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups'ın takımdaki durumunu takip ettiği iddia edildi.



Billups'ın Trail Blazers'ın başantrenörlüğüne devam edeceğine dair ilk işaretlere rağmen, geleceği belirsizliğini koruyor.



Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e göre NBA takımları, takımın yeniden yapılanma sürecinde koç kadrosunun değişebileceğine ilişkin raporlarda adı geçen Billups'ın Portland'daki durumunu yakından izliyor:



"Lig kaynakları, takımların Chauncey Billups'ın Portland'daki durumunu izlediğini söylediler. Blazers yeniden yapılanıyor ve aralarında Billups'ın kardeşi Rodney'nin de bulunduğu iki asistanla yollarını ayırmışlardı. Billups ile Portland yolları ayırırsa, Billups hızla başka işler için aday olarak ortaya çıkacaktır."



Billups'ın liderliğinde Trail Blazers, playofflarda önemli ilerlemeler kaydedememiş ve son üç sezonda rekabetin yoğun olduğu Batı Konferansı'nı iki kez 13. ve bir kez de 15. sırada tamamlamıştı.





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