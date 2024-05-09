Wilfried Zaha için ayrılık görüşmesi!

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha için transfer gelişmesi yaşandı.
Crystal Palace'tan transfer edilen tecrübeli oyuncunun en ciddi talibi yine Ada'dan oldu.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
West Ham United'la görüşmelerini sürdüren 31 yaşındaki yıldızın sezon sonunda ayrılması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Son 3 maçta Okan Buruk'tan formayı alamayan Zaha, bu sezon 39 maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.
Crystal Palace'tan transfer edilen tecrübeli oyuncunun en ciddi talibi yine Ada'dan oldu.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
West Ham United'la görüşmelerini sürdüren 31 yaşındaki yıldızın sezon sonunda ayrılması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Son 3 maçta Okan Buruk'tan formayı alamayan Zaha, bu sezon 39 maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.