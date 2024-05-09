Wilfried Zaha için ayrılık görüşmesi!

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den talip çıktı. Yıldız futbolcu ile görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha için ayrılık görüşmesi!
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09 Mayıs 2024 08:38
Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha için transfer gelişmesi yaşandı.

Crystal Palace'tan transfer edilen tecrübeli oyuncunun en ciddi talibi yine Ada'dan oldu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

West Ham United'la görüşmelerini sürdüren 31 yaşındaki yıldızın sezon sonunda ayrılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Son 3 maçta Okan Buruk'tan formayı alamayan Zaha, bu sezon 39 maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı. 

 
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