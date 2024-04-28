Beşiktaş, Kadıköy'de kızarıyor

Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaştığı son 7 maçta 7 kez kırmızı kart gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Kadıköy'de kızarıyor
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28 Nisan 2024 00:25
Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 7 maçta toplam 7 kırmızı kart gördü.

2017 senesinde oynanan ve Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'un kırmızı kart gördüğü derbinin ardından siyah-beyazlı ekip, 2018 senesinde oynanan derbi maçı da 11 kişi tamamlayamadı.

2020 senesinde siyah-beyazlıların 4-3 üstünlüğüyle tamamlanan derbide de Cyle Larin oyundan ihraç edilirken, geçen sezon Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı derbide Welinton kırmızı kart görmüştü.

Siyah-beyazlı takımda Kadıköy'de maçı tamamlayamayan son isim ise Al-Musrati oldu. Bu süreçte oynanan 2 müsabakada ise siyah-beyazlı oyuncular kırmızı kart görmedi.

4 derbide 3 kırmızı kart gördü

Ayrıca Bu sezon derbilerde puan alamayan Beşiktaş, oynadığı 4 derbinin 3'ünü 10 kişi tamamladı.

Kırmızı kart görmediği tek derbi maçta Fenerbahçe'ye Dolmabahçe'de 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu maçta 5 sarı kart gördü.

Galatasaray ile oynanan derbilerin ikisinde de 10 kişi kalan Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley ve Al-Musrati kırmızı kart gören oyuncular oldu.

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