Erol Bulut'un takımı 15 dakikada 4'lük oldu

İngiltere Championship'in 45. haftasında Cardiff City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Cardifff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Middlesbrough 4-1'lik skorla kazandı.
Middlesbrough, 45. dakikada Matt Clarke, 49. dakikada Finn Azaz, 56. dakikada Emmanuel Latte Lath, 60. dakikada Alex Gilbert ile galibiyete ulaştı.
Erol Bulut'un öğrencileri, 90+1. dakikada Josh Bowler'ın golüyle skoru belirledi.
Son 5 maçta 3. yenilgisini alan Cardiff, 62 puanda kaldı. Middlesbrough ise 66 puana yükseldi.
Cardiff, Rotherham United deplasmanında sezonu noktalayacak. Middlesbrough ise Watford maçıyla birlikte sezonu bitirecek.
Middlesbrough, 45. dakikada Matt Clarke, 49. dakikada Finn Azaz, 56. dakikada Emmanuel Latte Lath, 60. dakikada Alex Gilbert ile galibiyete ulaştı.
Erol Bulut'un öğrencileri, 90+1. dakikada Josh Bowler'ın golüyle skoru belirledi.
Son 5 maçta 3. yenilgisini alan Cardiff, 62 puanda kaldı. Middlesbrough ise 66 puana yükseldi.
Cardiff, Rotherham United deplasmanında sezonu noktalayacak. Middlesbrough ise Watford maçıyla birlikte sezonu bitirecek.
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