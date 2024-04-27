Erol Bulut'un takımı 15 dakikada 4'lük oldu

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, 15 dakikada yediği 4 golle Middlesbrough'ya mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Erol Bulut'un takımı 15 dakikada 4'lük oldu
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27 Nisan 2024 19:05
İngiltere Championship'in 45. haftasında Cardiff City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Cardifff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Middlesbrough 4-1'lik skorla kazandı.

Middlesbrough, 45. dakikada Matt Clarke, 49. dakikada Finn Azaz, 56. dakikada Emmanuel Latte Lath, 60. dakikada Alex Gilbert ile galibiyete ulaştı.

Erol Bulut'un öğrencileri, 90+1. dakikada Josh Bowler'ın golüyle skoru belirledi.

Son 5 maçta 3. yenilgisini alan Cardiff, 62 puanda kaldı. Middlesbrough ise 66 puana yükseldi.

Cardiff, Rotherham United deplasmanında sezonu noktalayacak. Middlesbrough ise Watford maçıyla birlikte sezonu bitirecek.

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