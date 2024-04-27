Cenk Tosun: "Mutlu değilim! Artık te bir şey kaldı!"

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun, Fenerbahçe derbisinin ardından görüşlerini dile getirdi.

Haber; Sporx.com
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Cenk Tosun: 'Mutlu değilim! Artık te bir şey kaldı!'
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27 Nisan 2024 21:29
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye kaybettiği maçta siyah-beyazlı takımın tek golünü atan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

Golü hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Cenk Tosun "Güzel bir gol attım ama kazanamadığınız için golün hiçbir anlamı yok! Çok mutlu değilim. Çok erken bir kırmızı kart gördük, o planlarımızı bozdu. Disiplini elden bırakmadık. 10 kişi iyi oynadık. Belki 2-2 yapabilirdik. Mağlup olduk, mutlu değiliz." dedi.

Cenk Tosun ayrıca "Bu maçı unutacağız. Her şeyimizi kupaya vermek istiyoruz. Gol attığım için mutluyum ama takım kazanmadığı zaman o golün anlamı yok!" ifadelerini kullandı.

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