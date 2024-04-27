Tudorlu Lazio'dan üst üste üçüncü zafer

İtalya Serie A 34. hafta maçında Lazio, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tudorlu Lazio'dan üst üste üçüncü zafer
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27 Nisan 2024 23:39
İtalya Serie A 34. hafta maçında Lazio ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Lazio 1-0 kazandı. 

Lazio'ya galibiyeti getiren golü 72. dakikada Mattia Zaccagni kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Igor Tudor yönetimindeki Lazio, üst üste üçüncü kez kazanarak puanını 55 yaptı. Hellas Verona 31 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki maçta Lazio, Monza deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.

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