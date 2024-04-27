Fenerbahçe'den derbinin ilk yarısında rekor

Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'a karşı ligde en çok pas isabet oranı yakaladığı ilk yarıyı oynadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den derbinin ilk yarısında rekor
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27 Nisan 2024 19:58
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Fenerbahçe, bu sezon ligde en çok pas isabet oranı yakaladığı ilk yarıyı oynadı.

Defansif bir anlayışla başlayan Beşiktaş'a karşı sabırla set oyunu oynayan ve sürekli ayağa pas yapan Fenerbahçe, rakibinin 25. dakikada 10 kişi kalmasıyla birlikte neredeyse topun tek hakimi oldu.

Derbinin ilk yarısında yüzde 70 topla oynama oranı yakalayan Fenerbahçe, yüzde 91 pas isabet oranı yakaladı.

Sarı lacivertliler, bu sezon en çok pas isabet oranı yakaladığı ilk yarıyı derbide Beşiktaş'a karşı oynadı ve 30. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle ilk 45 dakikayı önde kapattı.

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