Çılgın son! Leverkusen geri döndü!

Bundesliga 31. hafta maçında şampiyon Bayer Leverkusen, Stuttgart'a karşı 2-0 geriye düşmesine rağmen son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı ve namağlup serisini 46 maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çılgın son! Leverkusen geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2024 21:31
Son güncelleme 27 Nisan 2024 22:31
Bundesliga 31. hafta maçında şampiyon Bayer Leverkusen ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Stuttgart ikinci yarıya hızlı başladı. Karşılaşmanın 47. dakikadasında Chris Führich'in golüyle öne geçen konuk ekip, 56'da Deniz Undav ile farkı ikiye çıkardı. 

Bayer Leverkusen, 61. dakikada Amine Adli ile farkı bire indirdi. Baskısını artıran Leverkusen, uzatma anlarının son dakikası olan 90+7'de Robert Andrich'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, namağlup serisini 46 maça çıkardı ve 81 puana yükseldi. Stuttgart ise puanını 64'e yükselterek ikinci Bayern Münih'i takibini sürdürdü. 

Ligin bir sonraki maçında Bayer Leverkusen, Frankfurt deplasmanına gidecek. Stuttgart, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery