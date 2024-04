Chris Führich'in golüyle öne geçen konuk ekip, 56'da Deniz Undav ile farkı ikiye çıkardı.

Bayer Leverkusen, 61. dakikada Amine Adli ile farkı bire indirdi. Baskısını artıran Leverkusen, uzatma anlarının son dakikası olan 90+7'de Robert Andrich'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, namağlup serisini 46 maça çıkardı ve 81 puana yükseldi. Stuttgart ise puanını 64'e yükselterek ikinci Bayern Münih'i takibini sürdürdü.

Ligin bir sonraki maçında Bayer Leverkusen, Frankfurt deplasmanına gidecek. Stuttgart, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.

⏰ 90+4 vs Bayern

⏰ 90+4 vs Qarabag

⏰ 90+4 vs Augsburg

⏰ 90+1 vs Leipzig

⏰ 90+1 vs Stuttgart

⏰ 90+2 vs Qarabag

⏰ 90+3 & 90+7 vs Qarabag

⏰ 90+1 vs Hoffenheim

⏰ 90+7 vs Dortmund

⏰ 90+7 vs Stuttgart



Bayer Leverkusen, bu sezon 10 maçta 90+'larda gelen gollerle yenilgiden pic.twitter.com/CqGK0eHhH7



— Sporx (@sporx) April 27, 2024