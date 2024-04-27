Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, gerçekleştirildi.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu hazır bulundu. Toplantıyı açan başkan Özbek, divan başkanlığı için önerilen Eşref Alaçayır'ı oylamaya sundu. Alaçayır, oy birliğiyle bütçe toplantısının divan başkanı seçildi.
DURSUN ÖZBEK BAŞKANLIĞA YENİDEN ADAY
Dursun Özbek, Galatasaray'da yapılacak seçim öncesinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Dursun Özbek, "Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum." dedi.
BÜTÇE KABUL EDİLDİ
Galatasaray'da 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 Bütçe Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.
DURSUN ÖZBEK'İN TÜM AÇIKLAMALARI
Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar; göreve geldiğimizde siz değerli üyelerimize projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bugün karşınızda bu projelerin büyük bir bölümünü gerçekleştirmenin mutluluğuyla bulunuyorum."
Dursun Özbek: "Göreve geldiğimizde çalışma arkadaşlarımızla projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabildiğimizi görüyoruz. Sizin desteğiniz olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Dışarıda Galatasaray'la yardımlaşma vakfının yardımı toplanıyor. Herkesi buna destek vermeye davet ediyorum. Genel kurul için hazırladığımız bütçede göreceğiniz üzere yönetim olarak koyduğumuz hedeften uzaklaşmadan ayağımızı yorganımıza göre uzatarak planlar yaptık. Amacımız Galatasaray'ın yarınlarını da garantiye alıp sürdürülebilir bir yapıyla yarınlarımızı güvence altına almaktır."
"GELİR KAYNAKLARINI ÇEŞİTLENDİRMELİYİZ"
Dursun Özbek: "Sahip olduğumuz sportif başarıyı yukarı çıkarmak için kulübümüzün gelir kaynaklarını çeşitlendirmemiz şart. Bu yöndeki gayretlerimiz meyvelerini vermeye başladı. 2023-24 döneminde toplam gelirlerimiz 3 katına yakın bir artış gösterdi. Kulübümüzün sponsor ve reklam veren sayısı son 9 ayda 34'ten 48'e yükseldi. Lisans gelirlerimiz 6 milyon TL'den 32 Milyon TL'ye yükseldi. Bundan yaklaşık 14 ay önce ülkemiz büyük bir deprem felaketi geçirdi. Kulübümüz depremin ilk anından itibaren gerekli hazırlıklarını yaptı ve yardımlarını bölgeye ulaştırdı. İlk günden bugüne kadar bölgeyle irtibatı hiç kesmedik. Kulübümüz Ramazan ayında konteyner kentinde açtığımız iftar çadırıyla hemen her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa yemek dağıtımında bulundu."
Dursun Özbek: "Kadın futbolda geçen sene ligi lider bitirdik ama play-off'ta şansız bir şekilde şampiyon olamadık. Bu sene play-off yok ve 2 puanla lideriz. Tüm taraftarlarımızı 5 Mayıs'ta oynanacak maça davet ediyorum. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağımızı düşünüyorum."
Dursun Özbek: "Kulübümüzün mağazacılık geliri de olumlu yönde ilerlemiş bulunuyor. 10 aylık ciromuz yaklaşık 1.5 milyar TL'ye ulaştı. 100. yıl formamız sadece Galatasaray değil başka takımlar tarafından da beğeniliyor. Şampiyonluğumuz 100. yıl formamızla kutlayacağımıza inanıyorum."
Dursun Özbek: "Hayalim Galatasaray'a bugün futbol ekonomisinin geldiği seviye itibariyle ihtiyacı olan tesisi yapmaktı. Florya tesisimiz bundan yıllar evvel kulüp kazandırılmış fakat futbolun geldiği ekonomik seviye ve rekabet durumu bizim yeni bir tesise ihtiyacımız olduğunu ortaya koymuştur. Bunun için Florya'daki arazimizin ekonomik değeri çok önemli. Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarını çok daha iyi şekillendirecek bir finans yapısına kavuşacağını bilmenizi isteriz."
Dursun Özbek:" Buradan bir teşekkürü merhum başkanımız Mustafa Cengiz'e teşekkür etmek istiyorum. Onun döneminde 20 dönümlük kısmı yeniden Galatasaray'a kazandırılmıştı. Bizim amacımız 60 dönüm olan bu arsanın geliştirilmesiydi. Bu 40 dönümlük Emlak Konut'a geçen araziyi 1.5 milyar TL'ye satın aldık. Galatasaray Spor Kulübü bu arsayı kendi imkanlarıyla aldı. Rekabette olduğumuz bazı kimseler sanki bu arsayı bedava Galatasaray'a vermişler gibi algı yapıyorlar. Biz 1 Milyar 85 Milyon TL'lik kredi kullandı ve bunu 6 ayda ödedik."
Dursun Özbek: "Kulübümüz Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütü olmanın bilinciyle sosyal sorumluluk projelerini en iyi şekilde gerçekleştirecektir. Amatör şubelerde koyduğumuz hedeflere ulaşmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için doğru yolda olduğumuzu ama yapılması gereken çok şeyin olduğunu düşünüyorum."
Dursun Özbek: "Kadın ve erkek voleybolda Galatasaray'ı yurt dışında temsil etme hedefine ulaşmış bulunuyoruz. Su topunda erkek ve kadınlarda ligde lideriz. Hedefimiz şampiyon olmak. Erkek takımımız Challenger Cup'ta bugün final maçına çıkacak. Kendilerine başarılar diliyorum ve kupayı Galatasaray'a getireceklerine inanıyorum."
"RİVA PROJESİ..."
Dursun Özbek: "Yüzmede geçen yıl şampiyonluk kupasını alarak 7 yıllık hasrete son verdik. Tüm Galatasaray sevdalılarının aynı platform altında toplanacağı dijital bir dönüşüm projesi altında çalışıyoruz. Dünyamızın geleceği için en önemli konu olan sürdürülebilirlik bizim de günümüzde. Kulüp olarak karbon ayak izimizi milimize etmek üzere bir çalışma grubu kurduk. İlk olarak stadımıza yaptığımız güneş paneliyle yaklaşık %25 elektrik tasarrufu kurduk."
Dursun Özbek: "Riva Projesi... 1400 villadan oluşan bir proje. Bugüne kadar %50-60'a yakın kısmı satıldı. Geriye akalan villalar için satış hazırlıkları devam etmektedir. Kulübümüze ait 130 adet villa hala mevcuttur ve burada 2.5 Milyar TL'nin biraz üzerinde bir girdi sağlayacaktır. Bunun büyük bir kısmı kulüp üyelerimiz tarafından satın alındı. Onlara da teşekkür ediyorum."
"BAŞKANLIĞA ADAYIM"
Dursun Özbek: "Bir sonraki yapılacak başkanlık seçimlerinde tekrar aday olacağım"
BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI
Dursun Özbek: "Birçok üyemiz derneğin sportif A.Ş'ye olan borcuna haklı olarak takılıyor. Bu borcun tasfiyesi gerekiyor. Bugüne kadar bu nasıl tasfiye edilir konusunda bir proje konmamış ve her sene biriken bir borç teşkil etmiş. Bizim bu tarz problemleri çözmek için ürettiğimiz projelerimiz var. Yaptığımız Kemerburgaz Tesisi derneğin malıdır."
Dursun Özbek: "Bu projeleri yaparken neler feda ediyoruz? Bu farklı anlaşılabilir. Bir şeyi feda etmek demek karşılık beklemeden elinizden çıkarmanız anlamına gelir. Bu söylemi kabul etmiyorum. Sadece ben değil hiçbir yönetim kullanmaz. Sadece kelimesini kullanmak değil aklından bile geçirmez. Bu projelerin Galatasaray'a nasıl getiriler getireceğini zaten açıklıyoruz. İlk gelen paranın tümü Bankalar Birliği'nin borcunun kapatılmasına gidecek. Bu projenin esasında ve ruhunda bu var."
"BU NEDENLE ADAY OLDUM"
Dursun Özbek: "Mücadele ettiğimiz bölgelerde zamanı yakalamak istiyorsak çok daha fazla çalışmak ve Galatasaray'a fayda üretmek zorundayız. Galatasaray'ın öyle bir potansiyeli ve marka değeri var ki... Bugüne kadar yaptığımız işlerden çok daha fazlasını yapmak üzere aday olmaya karar verdim."
Dursun Özbek: "Bütçede faaliyetlerimizden kardayız ama faiz belimizi büken konulardan bir tanesi. Galatasaray bu faiz sarmalından çıkmazsa yaptığı bütün projeler beyhudedir. Bu faizi sadece rakamlar boyutuyla tartmayın. Faiz demek bir eksikliğinizi gösteriyor. Ben ticaretin içinden geliyorum. Ben 50-60 yıldır bu işin içindeyim. Biz faizden korkardık. Galatasaray'ın belini büken, yapmak isteyip de yapamadığı her şey bankalara ödediği faizdendir. İster ben olayım ister başkası hepimizin amacı bu olmalıdır."
"EN ÇOK ÖVÜNDÜĞÜMÜZ FUTBOL"
Dursun Özbek: "Bugün Galatasaray'ın altyapı diye bakalım neyi var! En çok övündüğümüz şey futbol. Orada altyapı ne durumda! Yaş grupları bizim deprem bölgesine gönderdiğimiz o tip konteynerde soyunup, duş alıyorlar. Yüzme diyoruz mecburen bize ait olmayan yerlerin fayansını döşemesini değiştirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü içine girecek durum yok. Basketbol altyapısı diyoruz ama salon bulamıyoruz. Florya'da bir salonumuz var ve o da projeyle gidecek."
"DAĞILMIŞLIK, İSRAF"
Dursun Özbek: "Büyük bir dağılmışlık ve israfın içindeyiz. Onun için biz Kemerburgaz'ı projelendirirken altyapıyı da o şekilde yapıyoruz. Florya'da nizami ölçüde 2 tane sahamız var. Bizim önce tesisleşmemizi tamamlamamız lazım. Altyapıyı önemsiyorsak bunu halletmeliyiz. Taşıma suyla değirmen dönmez. Ben altyapının gerektiğini gibi olması için altyapının tamamlanması görüşündeyim."
Dursun Özbek: "Bunlar için bize destek verin değerli Galatasaraylılar. Bu bir süreçtir. Altyapımızı tamamladıktan sonra siz gerisini düşünmeyin."
Dursun Özbek: "Bir senaryo elimizde var. Galatasaray'ın tarihiyle ilgili güzel bir film yapılabilir. Benim ilk dönemimde tamamlayamamıştık. Bu senaryonun hayata geçirilmesi için çalışmalarım var."
SEÇİM İÇİN AÇIKLAMA
Dursun Özbek: "Seçimin çok adaylı olmasından bahseden arkadaşlar vardı. Elbette Galatasaray'a yakışan, demokratik yapısına ve geleneklerine uygun olan odur. Ben sadece kendi adaylığımı açıklamakla yetindim. Elbette Galatasaray'a ilgi duyan herkese Galatasaray'ın kapısı açıktır."
BÜTÇE KABUL EDİLDİ
Galatasaray'da 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 Bütçe Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN MESAJ
Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar; bugün tarafınızdan onay alan yeni bütçemiz camiamıza hayırlı olsun. Sizlerin desteğiyle Galatasaray'ı daha iyi yerlere taşımaya devam edeceğiz. Yaşasın Galatasaray"
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu hazır bulundu. Toplantıyı açan başkan Özbek, divan başkanlığı için önerilen Eşref Alaçayır'ı oylamaya sundu. Alaçayır, oy birliğiyle bütçe toplantısının divan başkanı seçildi.
DURSUN ÖZBEK BAŞKANLIĞA YENİDEN ADAY
Dursun Özbek, Galatasaray'da yapılacak seçim öncesinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Dursun Özbek, "Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum." dedi.
BÜTÇE KABUL EDİLDİ
Galatasaray'da 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 Bütçe Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.
DURSUN ÖZBEK'İN TÜM AÇIKLAMALARI
Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar; göreve geldiğimizde siz değerli üyelerimize projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bugün karşınızda bu projelerin büyük bir bölümünü gerçekleştirmenin mutluluğuyla bulunuyorum."
Dursun Özbek: "Göreve geldiğimizde çalışma arkadaşlarımızla projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabildiğimizi görüyoruz. Sizin desteğiniz olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Dışarıda Galatasaray'la yardımlaşma vakfının yardımı toplanıyor. Herkesi buna destek vermeye davet ediyorum. Genel kurul için hazırladığımız bütçede göreceğiniz üzere yönetim olarak koyduğumuz hedeften uzaklaşmadan ayağımızı yorganımıza göre uzatarak planlar yaptık. Amacımız Galatasaray'ın yarınlarını da garantiye alıp sürdürülebilir bir yapıyla yarınlarımızı güvence altına almaktır."
"GELİR KAYNAKLARINI ÇEŞİTLENDİRMELİYİZ"
Dursun Özbek: "Sahip olduğumuz sportif başarıyı yukarı çıkarmak için kulübümüzün gelir kaynaklarını çeşitlendirmemiz şart. Bu yöndeki gayretlerimiz meyvelerini vermeye başladı. 2023-24 döneminde toplam gelirlerimiz 3 katına yakın bir artış gösterdi. Kulübümüzün sponsor ve reklam veren sayısı son 9 ayda 34'ten 48'e yükseldi. Lisans gelirlerimiz 6 milyon TL'den 32 Milyon TL'ye yükseldi. Bundan yaklaşık 14 ay önce ülkemiz büyük bir deprem felaketi geçirdi. Kulübümüz depremin ilk anından itibaren gerekli hazırlıklarını yaptı ve yardımlarını bölgeye ulaştırdı. İlk günden bugüne kadar bölgeyle irtibatı hiç kesmedik. Kulübümüz Ramazan ayında konteyner kentinde açtığımız iftar çadırıyla hemen her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa yemek dağıtımında bulundu."
Dursun Özbek: "Kadın futbolda geçen sene ligi lider bitirdik ama play-off'ta şansız bir şekilde şampiyon olamadık. Bu sene play-off yok ve 2 puanla lideriz. Tüm taraftarlarımızı 5 Mayıs'ta oynanacak maça davet ediyorum. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağımızı düşünüyorum."
Dursun Özbek: "Kulübümüzün mağazacılık geliri de olumlu yönde ilerlemiş bulunuyor. 10 aylık ciromuz yaklaşık 1.5 milyar TL'ye ulaştı. 100. yıl formamız sadece Galatasaray değil başka takımlar tarafından da beğeniliyor. Şampiyonluğumuz 100. yıl formamızla kutlayacağımıza inanıyorum."
Dursun Özbek: "Hayalim Galatasaray'a bugün futbol ekonomisinin geldiği seviye itibariyle ihtiyacı olan tesisi yapmaktı. Florya tesisimiz bundan yıllar evvel kulüp kazandırılmış fakat futbolun geldiği ekonomik seviye ve rekabet durumu bizim yeni bir tesise ihtiyacımız olduğunu ortaya koymuştur. Bunun için Florya'daki arazimizin ekonomik değeri çok önemli. Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarını çok daha iyi şekillendirecek bir finans yapısına kavuşacağını bilmenizi isteriz."
Dursun Özbek:" Buradan bir teşekkürü merhum başkanımız Mustafa Cengiz'e teşekkür etmek istiyorum. Onun döneminde 20 dönümlük kısmı yeniden Galatasaray'a kazandırılmıştı. Bizim amacımız 60 dönüm olan bu arsanın geliştirilmesiydi. Bu 40 dönümlük Emlak Konut'a geçen araziyi 1.5 milyar TL'ye satın aldık. Galatasaray Spor Kulübü bu arsayı kendi imkanlarıyla aldı. Rekabette olduğumuz bazı kimseler sanki bu arsayı bedava Galatasaray'a vermişler gibi algı yapıyorlar. Biz 1 Milyar 85 Milyon TL'lik kredi kullandı ve bunu 6 ayda ödedik."
Dursun Özbek: "Kulübümüz Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütü olmanın bilinciyle sosyal sorumluluk projelerini en iyi şekilde gerçekleştirecektir. Amatör şubelerde koyduğumuz hedeflere ulaşmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için doğru yolda olduğumuzu ama yapılması gereken çok şeyin olduğunu düşünüyorum."
Dursun Özbek: "Kadın ve erkek voleybolda Galatasaray'ı yurt dışında temsil etme hedefine ulaşmış bulunuyoruz. Su topunda erkek ve kadınlarda ligde lideriz. Hedefimiz şampiyon olmak. Erkek takımımız Challenger Cup'ta bugün final maçına çıkacak. Kendilerine başarılar diliyorum ve kupayı Galatasaray'a getireceklerine inanıyorum."
"RİVA PROJESİ..."
Dursun Özbek: "Yüzmede geçen yıl şampiyonluk kupasını alarak 7 yıllık hasrete son verdik. Tüm Galatasaray sevdalılarının aynı platform altında toplanacağı dijital bir dönüşüm projesi altında çalışıyoruz. Dünyamızın geleceği için en önemli konu olan sürdürülebilirlik bizim de günümüzde. Kulüp olarak karbon ayak izimizi milimize etmek üzere bir çalışma grubu kurduk. İlk olarak stadımıza yaptığımız güneş paneliyle yaklaşık %25 elektrik tasarrufu kurduk."
Dursun Özbek: "Riva Projesi... 1400 villadan oluşan bir proje. Bugüne kadar %50-60'a yakın kısmı satıldı. Geriye akalan villalar için satış hazırlıkları devam etmektedir. Kulübümüze ait 130 adet villa hala mevcuttur ve burada 2.5 Milyar TL'nin biraz üzerinde bir girdi sağlayacaktır. Bunun büyük bir kısmı kulüp üyelerimiz tarafından satın alındı. Onlara da teşekkür ediyorum."
"BAŞKANLIĞA ADAYIM"
Dursun Özbek: "Bir sonraki yapılacak başkanlık seçimlerinde tekrar aday olacağım"
BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI
Dursun Özbek: "Birçok üyemiz derneğin sportif A.Ş'ye olan borcuna haklı olarak takılıyor. Bu borcun tasfiyesi gerekiyor. Bugüne kadar bu nasıl tasfiye edilir konusunda bir proje konmamış ve her sene biriken bir borç teşkil etmiş. Bizim bu tarz problemleri çözmek için ürettiğimiz projelerimiz var. Yaptığımız Kemerburgaz Tesisi derneğin malıdır."
Dursun Özbek: "Bu projeleri yaparken neler feda ediyoruz? Bu farklı anlaşılabilir. Bir şeyi feda etmek demek karşılık beklemeden elinizden çıkarmanız anlamına gelir. Bu söylemi kabul etmiyorum. Sadece ben değil hiçbir yönetim kullanmaz. Sadece kelimesini kullanmak değil aklından bile geçirmez. Bu projelerin Galatasaray'a nasıl getiriler getireceğini zaten açıklıyoruz. İlk gelen paranın tümü Bankalar Birliği'nin borcunun kapatılmasına gidecek. Bu projenin esasında ve ruhunda bu var."
"BU NEDENLE ADAY OLDUM"
Dursun Özbek: "Mücadele ettiğimiz bölgelerde zamanı yakalamak istiyorsak çok daha fazla çalışmak ve Galatasaray'a fayda üretmek zorundayız. Galatasaray'ın öyle bir potansiyeli ve marka değeri var ki... Bugüne kadar yaptığımız işlerden çok daha fazlasını yapmak üzere aday olmaya karar verdim."
Dursun Özbek: "Bütçede faaliyetlerimizden kardayız ama faiz belimizi büken konulardan bir tanesi. Galatasaray bu faiz sarmalından çıkmazsa yaptığı bütün projeler beyhudedir. Bu faizi sadece rakamlar boyutuyla tartmayın. Faiz demek bir eksikliğinizi gösteriyor. Ben ticaretin içinden geliyorum. Ben 50-60 yıldır bu işin içindeyim. Biz faizden korkardık. Galatasaray'ın belini büken, yapmak isteyip de yapamadığı her şey bankalara ödediği faizdendir. İster ben olayım ister başkası hepimizin amacı bu olmalıdır."
"EN ÇOK ÖVÜNDÜĞÜMÜZ FUTBOL"
Dursun Özbek: "Bugün Galatasaray'ın altyapı diye bakalım neyi var! En çok övündüğümüz şey futbol. Orada altyapı ne durumda! Yaş grupları bizim deprem bölgesine gönderdiğimiz o tip konteynerde soyunup, duş alıyorlar. Yüzme diyoruz mecburen bize ait olmayan yerlerin fayansını döşemesini değiştirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü içine girecek durum yok. Basketbol altyapısı diyoruz ama salon bulamıyoruz. Florya'da bir salonumuz var ve o da projeyle gidecek."
"DAĞILMIŞLIK, İSRAF"
Dursun Özbek: "Büyük bir dağılmışlık ve israfın içindeyiz. Onun için biz Kemerburgaz'ı projelendirirken altyapıyı da o şekilde yapıyoruz. Florya'da nizami ölçüde 2 tane sahamız var. Bizim önce tesisleşmemizi tamamlamamız lazım. Altyapıyı önemsiyorsak bunu halletmeliyiz. Taşıma suyla değirmen dönmez. Ben altyapının gerektiğini gibi olması için altyapının tamamlanması görüşündeyim."
Dursun Özbek: "Bunlar için bize destek verin değerli Galatasaraylılar. Bu bir süreçtir. Altyapımızı tamamladıktan sonra siz gerisini düşünmeyin."
Dursun Özbek: "Bir senaryo elimizde var. Galatasaray'ın tarihiyle ilgili güzel bir film yapılabilir. Benim ilk dönemimde tamamlayamamıştık. Bu senaryonun hayata geçirilmesi için çalışmalarım var."
SEÇİM İÇİN AÇIKLAMA
Dursun Özbek: "Seçimin çok adaylı olmasından bahseden arkadaşlar vardı. Elbette Galatasaray'a yakışan, demokratik yapısına ve geleneklerine uygun olan odur. Ben sadece kendi adaylığımı açıklamakla yetindim. Elbette Galatasaray'a ilgi duyan herkese Galatasaray'ın kapısı açıktır."
BÜTÇE KABUL EDİLDİ
Galatasaray'da 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 Bütçe Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN MESAJ
Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar; bugün tarafınızdan onay alan yeni bütçemiz camiamıza hayırlı olsun. Sizlerin desteğiyle Galatasaray'ı daha iyi yerlere taşımaya devam edeceğiz. Yaşasın Galatasaray"