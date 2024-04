Sivasspor: 'Hedefimiz UEFA Konferans Ligi'

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'un basın sözcüsü Gökhan Karagöl, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gitmeyi hedeflediklerini söyledi.



Karagöl, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.



Konyaspor'a kalan maçlarında başarı dileyen Karagöl, "Her iki taraf için de kontrollü bir maç oldu. Seyir açısından iyi olmayan bir maç olsa da skor bizim açımızdan güzel oldu." dedi.



Sivasspor yönetim kurulunun düşük bütçeyle güzel işler yaptığını anlatan Karagöl, "Yıldızımız Rey Manaj çok güzel bir gol attı. Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi de çok tebrik ediyorum." diye konuştu.



Karagöl, Avrupa'ya gitmeyi hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu ekonomi ve kadroyla gerçekten üstün işler yapıyoruz. Önümüzdeki 4 maç bizim için önemli. Bu maçlarda da iyi skorlar almak istiyoruz. Hedefimiz her zamanki gibi UEFA Avrupa Konferans Ligi. Bu iddiamızı her zaman devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda da güzel puanlar alırız ve hedefimize ulaşırız."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU