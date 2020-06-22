Filip Novak: "Hiçbir şey bitmedi"

Trabzonspor'un çek sol beki Filip Novak, Alanyaspor maçında puan kaybetmelerine rağmen şampiyonluk umutlarının kaybolmadığını söyledi.

Filip Novak: 'Hiçbir şey bitmedi'
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22 Haziran 2020 23:50
Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, Alanayspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

Novak, 2-2'lik skor sebebiyle şampiyonluk yarışında yara aldıklarını ancak umutlarını asla kaybetmediklerini ifade etti.

Filip Novak'un maç sonu açıklamaları şu şekilde: "Hiçbir şey bitmedi. Bugünkü hedefimiz galibiyetle ayrılmaktı ama maalesef 2. sıraya düşsek de tek hedefimiz sezon tamamlandığında en üst sırada yer almak."



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