Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, Alanayspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.



Novak, 2-2'lik skor sebebiyle şampiyonluk yarışında yara aldıklarını ancak umutlarını asla kaybetmediklerini ifade etti.



Filip Novak'un maç sonu açıklamaları şu şekilde: "Hiçbir şey bitmedi. Bugünkü hedefimiz galibiyetle ayrılmaktı ama maalesef 2. sıraya düşsek de tek hedefimiz sezon tamamlandığında en üst sırada yer almak."



