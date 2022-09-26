Filenin Sultanları, ikinci maçında Güney Kore'ye karşı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ikinci maçında Güney Kore karşısında galibiyet arayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları, ikinci maçında Güney Kore'ye karşı
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26 Eylül 2022 11:40
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında 27 Eylül Salı günü Güney Kore ile karşılaşacak.

Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak.

İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.



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