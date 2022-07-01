Filenin Sultanları Hollanda'ya set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Hollanda'yı 3-0 yendi.
Kanada'nın Calgary kentinde oynanan mücadeleyi kazanan Millilerimiz, böylelikle Milletler Ligi'ndeki 10. maçında 6. galibiyetini elde ederek 19 puana yükseldi. Öte yandan karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayıyla Hande Baladın oldu.
Milli takım, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki üçüncü maçında yarın TSİ 02.00'de Japonya ile karşılaşacak.
Salon: Calgary
Hakemler: Gonzalez Daniel (Meksika), Perez Perez Lourdes (Küba)
Türkiye: Meryem Boz, Hande Baladın, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu (Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Simge Şebnem Aköz, Acar Aylin, Meliha İsmailoğlu, Sıla Çalışkan)
Hollanda: Plak, Bongaerts, Baijens, Jasper, Timmerman, Buijs, (Dambrink, Knollema, Schoot, Savelkoel, Reesink, Korevaar, Lohuis)
Setler: 25-23, 25-11, 25-21
Kanada'nın Calgary kentinde oynanan mücadeleyi kazanan Millilerimiz, böylelikle Milletler Ligi'ndeki 10. maçında 6. galibiyetini elde ederek 19 puana yükseldi. Öte yandan karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayıyla Hande Baladın oldu.
Milli takım, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki üçüncü maçında yarın TSİ 02.00'de Japonya ile karşılaşacak.
Salon: Calgary
Hakemler: Gonzalez Daniel (Meksika), Perez Perez Lourdes (Küba)
Türkiye: Meryem Boz, Hande Baladın, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu (Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Simge Şebnem Aköz, Acar Aylin, Meliha İsmailoğlu, Sıla Çalışkan)
Hollanda: Plak, Bongaerts, Baijens, Jasper, Timmerman, Buijs, (Dambrink, Knollema, Schoot, Savelkoel, Reesink, Korevaar, Lohuis)
Setler: 25-23, 25-11, 25-21
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