09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Filipinler'de mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Milliler, grup aşamasında Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaşacak.

Filipinler'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.
 
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 12-28 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:
 
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
 
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
 
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
 
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
 
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
 
A Milli Erkek Voleybol Takımı, şampiyonada grup aşamasında Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaşacak.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
