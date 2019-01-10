Fikret Orman'dan flaş transfer sözleri: 'Eksilmemiz lazım!'

"KADRO ÇOK KALABALIK, BİRAZ EKSİLMEMİZ LAZIM"

"ZİRAAT BANKASI, TÜM BORÇLARI ALACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

"NE ŞENOL GÜNEŞ'İN, NE BENİM..."

"VAGNER LOVE FIFA'YA GİDECEKMİŞ, BİNSİN UÇAĞA GİTSİN"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Isparta'da gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı."Burak Yılmaz'ı aldık, Mirin'i aldık ve belki Gökhan Gönül'a alternatif olarak bir sağ bek transferi yapabiliriz. Basın mensupları transfer yapıyor, geçen gün de Hakan Çalhanoğlu'nu getirdiler Beşiktaş'a.""Orta sahada 8 oyuncumuz var. Sadece 3 tanesi oynayacak. Beşiktaş'ın kadrosu çok kalabalık. Buralarda biraz eksilmemiz lazım.""Bütçenin disipline girmesinin yoluna bakmamız lazım. Borç yapılanması biraz farklı aksediliyor. Ziraat Bankası, tüm borçları alacak diye bir durum yok. Kulüplerin disipline edilmesi lazım. Artık, o işe bir el atma zamanı geldi. Yapılan çalışma, bunla alakalı bir çalışma. Berat Bey, çok sahip çıkıyor. Açıkçası, bu projeye Kulüpler Birliği Başkanı olduğum geçen sene ocak ayında start vermiştik. Bir anda olmuş bir şey değil.""Beşiktaş'a geldiğimiz günden bu yana istikrar var. Şenol Ağabey, daha önce hiçbir yerde dört sene üst üste hiç çalışmadı, milli takımda bile. Bizde çalıştı. Gordon Milne'den sonra 4 sene çalışan bir hoca yok. Ne Şenol Güneş'in, ne benim gündemimde bir şey yok. Hocamızın ve bizim tek konsantrasyonumuz, ligde layık olduğu yerlere çıkmasıdır.""Vagner Love ile ilgili şu an bir gelişme yok. Geçen Mehmet Demirkol yazmış, hoşuma gitti. Pepe, alacakları falan, 103 bin Euro. Başka kulüplerde milyon milyon Euro'lar. Vagner Love'ın Beşiktaş'tan alacağı var mı, var. FIFA'ya gidecekmiş, binsin uçağa gitsin. Vagner Love kaliteli bir oyuncu ama Beşiktaş'ta tutmadı. Geçen sene bu zamanlarda büyük katkı yapacak diye aldık. İstediğimiz verimi veremedi. Onun için de, bizim için de mutsuzluk var. İyi bir kulüp bulursa gider. Biz ona büyük bir bonservis ödedik. Şartlar uygunsa başka bir kulübe gitmesinde sakınca yok. Beşiktaş'ı yöneten bizler de, mantık içerisinde matematik bilen, hesap kitap yapmasını bilen kişiler olarak yönetiyoruz. Bize akılsız olarak bakılmasına müsaade etmem."