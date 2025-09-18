18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

FIFA, ülkeler sıralamasını güncelledi!

FIFA, ülkeler sıralamasını güncelledi İspanya, Arjantin'i geride bırakarak listenin zirvesine oturdu. A Milli Takımımız ise 27. sıradaki yerini korudu.

calendar 18 Eylül 2025 12:07 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 12:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
FIFA, ülkeler sıralamasını güncelledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

FIFA, ülkeler sıralamasını güncelledi. Açıklanan yeni listede, Arjantin'i geride bırakan İspanya, listenin yeni bir numarası oldu.

Son olarak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya'ya 6-0 mağlup olan A Milli Takımımız, 27. sıradaki yerini korudu.

İŞTE O SIRALAMA:
 1- İspanya
2- Fransa
3- Arjantin
4- İngiltere
5- Portekiz
6- Brezilya
7- Hollanda
8- Belçika
9- Hırvatistan
10- İtalya

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.