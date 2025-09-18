FIFA, ülkeler sıralamasını güncelledi. Açıklanan yeni listede, Arjantin'i geride bırakan İspanya, listenin yeni bir numarası oldu.
Son olarak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya'ya 6-0 mağlup olan A Milli Takımımız, 27. sıradaki yerini korudu.
İŞTE O SIRALAMA:
1- İspanya
2- Fransa
3- Arjantin
4- İngiltere
5- Portekiz
6- Brezilya
7- Hollanda
8- Belçika
9- Hırvatistan
10- İtalya
