FIFA oylamasında tanıdık isimlerin tercihleri

Kim, kime oy verdi?🧐



🇹🇷Burak Yılmaz

1- Lewandowski

2- Benzema

3- Salah



🇹🇷Stefan Kuntz

1- Lewandowski

2- Salah

3- Kante



🇨🇩Tisserand

1- Benzema

2- Lewandowski

3- Kante



🇨🇦Atiba

1- Lewandowski

2- Salah

3- Messi



🇸🇰Hamsik

1- Lewandowski

2- Messi

3- Jorginho https://t.co/YyV393ofsc



— Sporx (@sporx) January 17, 2022

FIFA & FIFPro Ödülleri'nde Yılın futbolcusu, Yılın Kalecisi ve Yılın Teknik Direktörü oylamalarında kimlerin oy kullandığı ve oy verdikleri kişiler açıklandı.Yapılan duyuruda Robert Lewandowski'nin Yılın Oyuncusu, Eduard Mendy'nin Yılın Kalecisi ve Thomas Tuchel'in Yılın Teknik Direktörü ödülünü aldığı oylamada Türkiye adına Burak Yılmaz ve A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz oy kullanırken Türkiye'de top koşturan tanıdık isimlerin de ülkeleri adına organizasyona katıldıkları görüldü.Oy kullanan tanıdık isimlerden Atiba Hutchinson, Marek Hamsik Yılın Oyuncusu ödülü için Robert Lewandowski seçimini yaparken Fenerbahçeli Marcel Tisserand Benzema tercihini yaptı. Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz ve A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ise Robert Lewandowski'yi seçimlerinde ilk sıraya koydu.Lewandowski, Benzema, SalahLewandowski, Salah, KanteBenzema, Lewandowski, KanteLewandowski, Salah, MessiLewandowski, Messi, JorginhoDonnarumma, Mendy, BeckerNeuer, Donnarumma, SchmeichelMendy, Schmeichel, DonnarummaNeuer, Donnarumma, AlissonNeuer, Donnarumma, SchmeichelMancini, Tuchel, SimeoneMancini, Flick, TuchelTuchel, Flick, GuardiolaGuardiola, Mancini, FlickMancini, Flick, Guardiola