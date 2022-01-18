FIFA oylamasında tanıdık isimlerin tercihleri

FIFA & FIFPro Yılın oylaması ödül gecesinde oy kullanan isimlerin tercih sıralaması açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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FIFA oylamasında tanıdık isimlerin tercihleri
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18 Ocak 2022 01:32
FIFA & FIFPro Ödülleri'nde Yılın futbolcusu, Yılın Kalecisi ve Yılın Teknik Direktörü oylamalarında kimlerin oy kullandığı ve oy verdikleri kişiler açıklandı.

Yapılan duyuruda Robert Lewandowski'nin Yılın Oyuncusu, Eduard Mendy'nin Yılın Kalecisi ve Thomas Tuchel'in Yılın Teknik Direktörü ödülünü aldığı oylamada Türkiye adına Burak Yılmaz ve A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz oy kullanırken Türkiye'de top koşturan tanıdık isimlerin de ülkeleri adına organizasyona katıldıkları görüldü.

Oy kullanan tanıdık isimlerden Atiba Hutchinson, Marek Hamsik Yılın Oyuncusu ödülü için Robert Lewandowski seçimini yaparken Fenerbahçeli Marcel Tisserand Benzema tercihini yaptı. Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz ve A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ise Robert Lewandowski'yi seçimlerinde ilk sıraya koydu.

Yılın Oyuncusu oyları

Burak Yılmaz: Lewandowski, Benzema, Salah
Stefan Kuntz: Lewandowski, Salah, Kante
Tisserand: Benzema, Lewandowski, Kante
Atiba: Lewandowski, Salah, Messi
Hamsik: Lewandowski, Messi, Jorginho

Yılın Kalecisi oyları

Burak Yılmaz: Donnarumma, Mendy, Becker
Stefan Kuntz: Neuer, Donnarumma, Schmeichel
Tisserand: Mendy, Schmeichel, Donnarumma
Atiba: Neuer, Donnarumma, Alisson
Hamsik: Neuer, Donnarumma, Schmeichel

Yılın Teknik Direktörü oyları

Burak Yılmaz: Mancini, Tuchel, Simeone
Stefan Kuntz: Mancini, Flick, Tuchel
Tisserand: Tuchel, Flick, Guardiola
Atiba: Guardiola, Mancini, Flick
Hamsik: Mancini, Flick, Guardiola

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