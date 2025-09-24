24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
0-132'
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

FIFA'dan penaltı için yeni karar!

2026'dan itibaren penaltı atışlarında kaleciden dönen topu tamamlama dönemi bitiyor. Direkten dönen toplar için henüz karar yok. Çift temaslarda kasıt yoksa gol geçerli sayılacak.

calendar 24 Eylül 2025 14:50 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 14:59
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
FIFA, futbolda penaltı atışları konusunda tarihi bir değişiklik düşünüyor ve bu değişikliğin 2026 gibi erken bir tarihte hayata geçirilmesi için çalışma yapıyor.

Bu değişiklik, Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina tarafından değerlendiriliyor. Planlanan değişiklik uygulamaya girdiğinde penaltıyla ilgili bütün ezberler bozulacak. Artık bir oyuncu penaltı kullanırken diğerlerinin ceza sahası etrafına dizilmesine, çizgi ihlali yapanların sarı kart görmesine de gerek kalmayacak. Çünkü kaleci topu çeldiğinde, topun yönü ne olursa olsun kale vuruşu verilecek

HAKEM İNSİYATİFİNDE


FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun konuyu, Hakem Komitesi başkanı Pierluigi Collina ile görüştü ve değişim konusunda mutabık kalındı. Değişikliğin 2026-2027 sezonu için geçerli olması için IFAB'ın onayı gerekecek.

Yeni yönetmelik; kuralları oluşturma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisine sahip IFAB'ın onayından sonra devreye girebiliyor. Ayrıca bundan önce çift temaslarda iptal edilen penaltı gollerine de yeni düzenleme geliyor. Oyuncunun çift teması istem dışı yapması halinde gol geçerli sayılacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in penaltısı benzer bir temas yüzünden geçersiz sayılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
