FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu ikinci maçında İzlanda'yı 84-59 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynanan müsabakayı TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri takip etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını 49-31 önde tamamlayan milliler, parkeden de 84-59 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında yarın Avusturya ile karşılaşacak.
