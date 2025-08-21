FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu ikinci maçında İzlanda'yı 84-59 mağlup etti.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynanan müsabakayı TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri takip etti.



Karşılaşmanın ilk yarısını 49-31 önde tamamlayan milliler, parkeden de 84-59 galip ayrıldı.



Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında yarın Avusturya ile karşılaşacak.



