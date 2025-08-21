21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
0-164'
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1DA
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-4DA
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
0-139'
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-040'
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-024'
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
0-282'
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-068'
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
1-064'
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-070'
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-367'
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-268'
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-063'
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
0-153'
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
0-040'

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu ikinci maçında İzlanda'yı 84-59 mağlup etti.

calendar 21 Ağustos 2025 21:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynanan müsabakayı TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri takip etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 49-31 önde tamamlayan milliler, parkeden de 84-59 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında yarın Avusturya ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
