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Feyenoord'dan savunma takviyesi!

Feyenoord, Gent forması giyen Tsuyoshi Watanabe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Hollanda ekibi, bu transfer için Gent kulübüne 8 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

calendar 23 Temmuz 2025 23:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: feyenoord.nl
Feyenoord'dan savunma takviyesi!
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Hollanda temsilcisi, Gent forması 28 yaşındaki Japon stoper Tsuyoshi Watanabe'yi 8 milyon Euro transfer ücreti karşılığında transfer etti. 

Japon oyuncu, Feyenoord ile 2029 yılına kadar sürecek olan sözleşmeyi imzaladı. Watanabe, Çarşamba akşamı Almanya'nın Grassau kentinde hazırlık kampına katılacak.

Feyenoord'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten savunma oyuncusu, "Her şeyin netleşmesinden ve resmen bir Feyenoord oyuncusu olmaktan inanılmaz derecede mutluyum" ifadelerini kullandı.
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