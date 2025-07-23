Feyenoord'dan savunma takviyesi!

Çarşamba akşamı Almanya'nın Grassau kentinde hazırlık kampına katılacak.



Feyenoord'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten savunma oyuncusu, " Her şeyin netleşmesinden ve resmen bir Feyenoord oyuncusu olmaktan inanılmaz derecede mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.Hollanda temsilcisi, Gent forması 28 yaşındaki Japon stoper Tsuyoshi Watanabe'yi 8 milyon Euro transfer ücreti karşılığında transfer etti.Japon oyuncu, Feyenoord ile 2029 yılına kadar sürecek olan sözleşmeyi imzaladı. Watanabe,