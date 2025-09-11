Fethiyespor, Muhammed Gönülaçar'ı kadroya kattı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçında yalnızca 1 puan toplayabilen Fethiyespor, transferin bitimine 1 gün kala tecrübeli orta saha Muhammed Gönülaçar'ı renklerine bağladı.Son olarak Elazığspor forması giyen Muhammed Gönülaçar ile sözleşme imzalandı.Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fethiyesporumuz son olarak Elazığspor forması giyen tecrübeli futbolcu Muhammed Gönülaçar ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Ankaragücü forması ile şampiyonluk yaşayan, 162 kez 1'inci Lig, 159 kez 2'nci Lig, 22 kez Türkiye Kupası ve 9 kez ise Play-Off oynama başarısı gösteren tecrübeli futbolcu Muhammed Gönülaçar, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin, Osman Kazımlar ve Fahri Kıvanç Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Muhammed Gönülaçar'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz"