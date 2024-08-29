Fethiyespor'a Trabzonspor'dan kaleci

Trabzonspor'dan ayrılan Arda Akbulut, TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'a imza attı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fethiyespor'a Trabzonspor'dan kaleci
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29 Ağustos 2024 17:30
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Fethiyespor, transferde Trabzonspor'dan ayrılan 23 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'la sözleşme imzaladı.

Transfer açıklamasını henüz yapmayan Muğla ekibi Arda'yla 2 yıllık sözleşme imzalayıp lisansını çıkardı.

Trabzonspor'da profesyonel olarak Süper Lig'de 3 maçta kaleyi koruyan Arda, geçen sezonun ilk yarısında Adanaspor, ikinci yarısında ise 1461 Trabzon'da kiralık olarak forma giymişti.

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