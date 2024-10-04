Fethiyespor 3 puan istiyor

TFF 2. Lig'de Fethiyespor, 5 Ekim Cumartesi günü Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Fethiyespor 3 puan istiyor
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04 Ekim 2024 14:10
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Altay deplasmanından son anda 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fethiyespor 5 Ekim Cumartesi günü Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek. 

Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Fethiyespor ligde ilk 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Konuk Karaköprü'nün ise 2 puanı bulunuyor. Muğla temsilcisi bu maçın ardından hafta içinde 8 Ekim Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzcespor'u ağırlayacak.
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