Ferrrari Çin'de geri döndü: Pole Hamilton'ın

Çin GP öncesi sprint yarışı sıralama turlarında Ferrari pilotu Sir Lewis Hamilton, Verstappen'i 0.018 geçerek pole pozisyonunu aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ferrrari Çin'de geri döndü: Pole Hamilton'ın
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21 Mart 2025 11:23
Ferrari, kötü başladığı sezona Çin GP öncesi sprint sıralam yarışlarıyla geri döndü.

Avustralya'da umut ettiğinin çok daha uzağında kalan Ferrari, Lewis Hamilton ile birlikte pole pozisyonunu aldı. Charles Leclerc ise 4. sırayı aldı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, Hamilton'dan 0.018 saniye daha geride kalarak ikinci sırayı aldı.

İlk yarışın galibi McLaren ise Piastri ile 3, Norris ile 6. sırayı aldı.

MErcedes 'te Russell 5'inci, Antonelli ise 7'inci sırayı aldı.

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