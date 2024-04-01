Fernando Santos için sürpriz iddia!

Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalması beklenen Fernando Santos için Yunanistan atağa kalktı. Yunan yetkililer, gelecek sezon göreve getirmek istediği Portekizli hocayı öncelik olarak belirledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos için sürpriz iddia!
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01 Nisan 2024 09:54
Beşiktaş'ta geleceği tartışılan Fernando Santos ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'da şu ana kadar bekleneni veremeyen Portekizli hocaya, Yunanistan kancayı taktı.

İLK HEDEFLERİ SANTOS

Yunanistan Futbol Federasyonu yetkililerinin, Fernando Santos'un Beşiktaş'taki geleceğini yakından takip ettiği ve Portekizli hoca ile önümüzdeki haftalarda temasa geçmeyi düşündüğü öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, alınan sonuçlardan memnun olmasa da sezonu 69 yaşındaki Santos ile tamamlayacak. Sezon sonunda ise bir değerlendirme yapılacak. Bilindiği üzere Santos, Yunanistan başında 49 maça çıkmış ve maç başına 1.92 puan ortalaması elde etmişti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Santos, Beşiktaş'ın başında ligde 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 3 zafer elde etti. Kartal'ın başında 1.64 maç başına puan ortalaması tutturran Santos, Polonya, Portekiz, PAOK, Benfica, AEK, Sporting ve Porto'da çalışmıştı.

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