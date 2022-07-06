Fernando Reges her geçen gün daha iyiye!

2019 yılında Galatasaray'ın 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile Sevilla'ya sattığı 35 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, Sevilla'daki performansıyla taraftarların sevgilisi oldu.



Geçtiğimiz Mart ayında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Fernando'nun bu sezon yeniden takıma katılması Sevilla taraftarları arasında heyecana yol açarken, İspanyol basınına konuşan Brezilyalı oyuncu, "İnsanlar beni sokakta gördüğü zaman beni yeni bir transfer olarak gördüklerini söylüyor." ifadelerini kullandı.



Yaşadığı 3 aylık sakatlık sürecinde oynayamadığı için çok mutsuz olduğunu söyleyen Fernando, "Takıma döndüğüm için çok mutluyum. Takımdan ayrı kalmanın nasıl bir his olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Tek yapabildiğim takım arkadaşlarımın iyi bir sezon geçirmesini ummaktı. Gelecek sezon takıma elimden gelen katkının en iyisini vereceğim." dedi.



Teknik direktör Julen Lopetegui'nin sisteminde dengeyi sağlayan başlıca isimlerden olan Brezilyalı futbolcunun yokluğunda Sevilla; Rakitic, Delaney, Gudelj ve Jordan ile o bölgeyi doldurmaya çalışmış ancak sıkıntı yaşamıştı.





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