Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında erkekler paralel bar aletinde altın madalya elde etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 26 ülkeden 122 sporcu katıldığı organizasyonun son gününde Türk sporculardan Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar aleti final mücadelesinde yarıştı.
Milli cimnastikçi, finalde ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı.
Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 26 ülkeden 122 sporcu katıldığı organizasyonun son gününde Türk sporculardan Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar aleti final mücadelesinde yarıştı.
Milli cimnastikçi, finalde ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı.
🇹🇷 Ferhat Arıcan'dan altın madalya 🥇
🤸🏻♂️ Sporcumuz, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel barda 14.466'lık derecesiyle altın madalya kazandı.
👏 Tebrikler Ferhat!pic.twitter.com/BcFKjsgzWc
— Sporx (@sporx) March 23, 2025