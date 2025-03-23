Ferhat Arıcan'dan altın madalya!

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında erkekler paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ferhat Arıcan'dan altın madalya!
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23 Mart 2025 18:05
Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında erkekler paralel bar aletinde altın madalya elde etti.

Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 26 ülkeden 122 sporcu katıldığı organizasyonun son gününde Türk sporculardan Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar aleti final mücadelesinde yarıştı.

Milli cimnastikçi, finalde ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı.

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