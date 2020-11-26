Ferdi Kadıoğlu 'joker' olacak

Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin jokeri olacak. 21 yaşındaki futbolcu, kupa maçında yaptığı 2 asistle göz doldururken, performansıyla göreve hazır olduğunu gösterdi. Erol Bulut'un yakından ilgilendiği Ferdi'den ilk 11'de olmasa bile pazar günü en az bir devre yararlanması bekleniyor.



Ligin ilk 2 haftasında onbirde sahaya çıkan Kadıoğlu daha sonra Jose Sosa ve Diego Perotti'nin devreye girmesiyle yedek kulübesine çekilmişti.