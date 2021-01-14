Fenerbahçe'nin istediği stoper resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takımda çok istediği stoper Attila Szalai için yeni gelişmeler yaşanıyor.1.92 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Apollon Limassol'den açıklama geldi. Sarı-Lacivertliler, bu transferin ardından Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'la yollarını ayıracak.Genç stoperin kulübünden yapılan açıklamada; "" denildi.Macar stoperin bonservisine 1.5 milyon avro ödenmesi ve oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.Attila Szalai, transfer iddiaları için açıklamasında; "" dedi.