Fenerbahçe'nin istediği stoper resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takımda çok istediği stoper Attila Szalai için yeni gelişmeler yaşanıyor.
1.92 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Apollon Limassol'den açıklama geldi. Sarı-Lacivertliler, bu transferin ardından Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'la yollarını ayıracak.
APOLLON'DAN AÇIKLAMA
Genç stoperin kulübünden yapılan açıklamada; "Fenerbahçe şu anda onu isteyen tek kulüp, Türklerle görüşmeler devam ediyor." denildi.
Macar stoperin bonservisine 1.5 milyon avro ödenmesi ve oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
"MUTLU OLUYORUM"
Attila Szalai, transfer iddiaları için açıklamasında; "Transferde benimle ilgilenilmesi mutlu ediyor. İyi oynamaya devam etmek istiyorum. Sonrasında ne olacağını göreceğiz. Meydan okuma gelirse, mutlaka kabul ederim." dedi.
1.92 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Apollon Limassol'den açıklama geldi. Sarı-Lacivertliler, bu transferin ardından Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'la yollarını ayıracak.
APOLLON'DAN AÇIKLAMA
Genç stoperin kulübünden yapılan açıklamada; "Fenerbahçe şu anda onu isteyen tek kulüp, Türklerle görüşmeler devam ediyor." denildi.
Macar stoperin bonservisine 1.5 milyon avro ödenmesi ve oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
"MUTLU OLUYORUM"
Attila Szalai, transfer iddiaları için açıklamasında; "Transferde benimle ilgilenilmesi mutlu ediyor. İyi oynamaya devam etmek istiyorum. Sonrasında ne olacağını göreceğiz. Meydan okuma gelirse, mutlaka kabul ederim." dedi.