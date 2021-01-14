Fenerbahçe'nin istediği stoper resmen açıklandı

Fenerbahçe'nin gündemindeki stoper oyuncusu Attila Szalai için kulübünden açıklama geldi.

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Fenerbahçe'nin istediği stoper resmen açıklandı
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14 Ocak 2021 16:40
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takımda çok istediği stoper Attila Szalai için yeni gelişmeler yaşanıyor.

1.92 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Apollon Limassol'den açıklama geldi. Sarı-Lacivertliler, bu transferin ardından Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'la yollarını ayıracak.

APOLLON'DAN AÇIKLAMA

Genç stoperin kulübünden yapılan açıklamada; "Fenerbahçe şu anda onu isteyen tek kulüp, Türklerle görüşmeler devam ediyor." denildi.

Macar stoperin bonservisine 1.5 milyon avro ödenmesi ve oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

"MUTLU OLUYORUM"

Attila Szalai, transfer iddiaları için açıklamasında; "Transferde benimle ilgilenilmesi mutlu ediyor. İyi oynamaya devam etmek istiyorum. Sonrasında ne olacağını göreceğiz. Meydan okuma gelirse, mutlaka kabul ederim." dedi.





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