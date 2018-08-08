Fenerbahçe'nin istediği Bolasie, Championship yolunda

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve Galatasaray ile de ismi anılan Yannick Bolasie, Championship ekiplerinden Middlesbrough'ya transfer oluyor.
Kanat oyuncusu Adama Traore'yi 20 milyon euro bonservi bedeliyle Wolverhampton'a gönderen Middlesbrough, Everton'dan 29 yaşındaki oyucunun transferi için son aşamaya geldi.
Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan Championship ekibinin, sözleşmeye satın alma opsiyonu da ekleteceği kaydedildi.
4 KULÜP DAHA İSTEDİ
Everton'ın 2016'da 29 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Bolasie için Fenerbahçe ile birlikte Leicester City, Crystal Palace ve Fulham'ın da teklif yaptığı konuşuluyordu.
29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 18 maçta şans buldu ve 1 gol attı.
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Kanat oyuncusu Adama Traore'yi 20 milyon euro bonservi bedeliyle Wolverhampton'a gönderen Middlesbrough, Everton'dan 29 yaşındaki oyucunun transferi için son aşamaya geldi.
Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan Championship ekibinin, sözleşmeye satın alma opsiyonu da ekleteceği kaydedildi.
4 KULÜP DAHA İSTEDİ
Everton'ın 2016'da 29 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Bolasie için Fenerbahçe ile birlikte Leicester City, Crystal Palace ve Fulham'ın da teklif yaptığı konuşuluyordu.
29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 18 maçta şans buldu ve 1 gol attı.
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