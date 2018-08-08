Fenerbahçe'nin istediği Bolasie, Championship yolunda

4 KULÜP DAHA İSTEDİ

'nin transfer gündeminde yer alan veile de ismi anılan, Championship ekiplerinden'ya transfer oluyor.Kanat oyuncusu Adama Traore'yi 20 milyon euro bonservi bedeliyle Wolverhampton'a gönderen Middlesbrough, Everton'dan 29 yaşındaki oyucunun transferi için son aşamaya geldi.Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan Championship ekibinin, sözleşmeye satın alma opsiyonu da ekleteceği kaydedildi.Everton'ın 2016'da 29 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Bolasie için Fenerbahçe ile birlikte Leicester City, Crystal Palace ve Fulham'ın da teklif yaptığı konuşuluyordu.29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 18 maçta şans buldu ve 1 gol attı.