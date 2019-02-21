Fenerbahçe'nin hedefindeki Hollandalı golcü; Luuk De Jong

Islam Slimani'nin yerine forvet arayışlarına girişen Fenerbahçe, hem ayağını yorganına göre uzatmak hem de gol atabilen bir forvet oyuncusu arıyor… Menajerler pek çok isimle kapıya geliyor ama bir isim akıllarda yer etti. PSV'de 20 gol ve 7 asistle harikalar yaratan Luuk De Jong...Altın Ayakkabı yarışında Messi (22) ve Skov'un (21) arasında, Ronaldo'nun ise önünde yer alan 28 yaşındaki golcünün menajeriyle bir süredir görüşmelerin devam ettiği bildirildi.PSV'ye herhangi bir teklif yapılmadığı ama Hollanda ekibinde 800 bin Euro'ya oynayan De Jong'a 2.5 milyon Euro teklif edilebileceği menajerine iletildi.Menajeri oyuncusunun bu rakamı kabul edebileceğini ama PSV'nin kaptanını hangi şartlarda bırakabileceği konusunda fikri olmadığını söyledi.28 yaşındaki Luuk De Jong bu sezon toplamda ise 31 resmi maçta 24 gol atarken 9 da asist yaptı