Fenerbahçe'den Trabzonspor'a; OGS

Üst üste 2 maç kazanarak moral bulan Fenerbahçe pazar günü Trabzonspor ile Kadıköy'de oynayacağı derbi maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Erol Bulut bu zorlu derbinin taktiğini belirledi ve oyuncularına en ince ayrıntısına kadar anlattı.



ORTA SAHAYI BOZMAYACAK

Erol Bulut, Trabzon derbisindeki oyun kurgusunu orta sahadaki Ozan-Gustavo-Sosa üçlüsünün üzerine kuracak ve Göztepe maçında verimli oynayan bu üçlüyü kesinlikle bozmayacak.



BAĞLANTILAR GUSTAVO İLE SOSA'NIN

Ozan, top rakipteyken Samatta ile birlikte 3. bölgede presi başlatan isim olacak. Sosa, orta saha ile forvet arasındaki bağlantıyı, Gustavo da savunma ile orta saha arasındaki bağlantıyı kuracak.



EKSİK YAKALAMAK ÇOK ÖNEMLİ

Teknik direktör Erol Bulut, futbolcuları ile yaptığı toplantıda, "Rakibi eksik yakaladığımız anlar çok önemli. Presle kazanılan topları çabuk ve etkili bir şekilde kullanmalıyız" dedi.



HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına dün de devam etti. Perotti kısa bir süre takımla birlikte çalıştı. Belinde ağrı olan Ferdi Kadıoğlu dinlendirildi. Sakatlığı geçen Gökhan Gönül de takımla çalıştı.



