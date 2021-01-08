Fenerbahçe'den Mesut Özil'e toplam 19 milyon euro!

Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan Mesut Özil'e toplamda 19 milyon euroluk bir ödeme yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Mesut Özil'e toplam 19 milyon euro!
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08 Ocak 2021 15:08
Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan Mesut Özil için sarı-lacivertli kulübün kasasından çıkacak toplam tutar da belli oldu.

Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşan Fenerbahçe Yönetimi, Özil'e toplam 19 milyon euroluk bir ödeme yapacak.

3.5 yıl sonunda Özil'e ödenecek olan toplam 19 milyon euronun 12 milyon eurosunu sponsorlar aracılığıyla karşılayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, sözleşme süresi boyunca kasasından toplam 7 milyon euro çıkartacak.

Mesut Özil'in 5 milyon euroluk imza parasını bir sponsor tarafından karşılayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, Özil'in toplam maaşının 7 milyon euroluk kısmını ise başka bir sponsor tarafından karşılayacak.



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