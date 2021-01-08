Nihat Kahveci, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi ile beraber bırakın Fenerbahçe'yi Türkiye'ye sponsor yağar" https://t.co/bPt1taexmo



— Sporx (@sporx) January 8, 2021

Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan Mesut Özil için sarı-lacivertli kulübün kasasından çıkacak toplam tutar da belli oldu.Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşan Fenerbahçe Yönetimi, Özil'e toplam 19 milyon euroluk bir ödeme yapacak.Fenerbahçe Yönetimi, sözleşme süresi boyunca kasasından toplam 7 milyon euro çıkartacak.Mesut Özil'in 5 milyon euroluk imza parasını bir sponsor tarafından karşılayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, Özil'in toplam maaşının 7 milyon euroluk kısmını ise başka bir sponsor tarafından karşılayacak.