Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşma!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşma!
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08 Ağustos 2020 10:48
Sezonun ikinci yarısını Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray formasıyla 3 şampiyonluk yaşayan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı kulüpte 116 maçta 33 gol, 16 asistlik performans sergilemişti.




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