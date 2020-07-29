Fenerbahçe'de Eljero Elia sürprizi

Başakşehir'de Eljero Elia, takımının Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag maçı sonrası serbest oyuncu konumuna geliyor.



Hollandalı futbolcu, kontratının bitmesiyle yeni teklifleri değerlendirmeye hazırlanırken, Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtildi.



Voetbal International'a göre Elia için sarı-lacivertli takım bir teklif hazırlığında... Kanarya'nın yanı sıra 33 yaşındaki sol kanat için ülkesinden ekipler de devrede.



ROBBEN, ELIA'YA MESAJ ATTI"



Emekli olduktan bir yıl sonra FC Groningen formasıyla futbola geri dönme kararı alan 36 yaşındaki Arjen Robben, Elia'yı da yanına çağırdı. Groningen Yöneticisi Mark-Jan Fledderus, "Hücuma bir takviye yapacağız, Elia da bizim için ilginç bir opsiyon olur. Elia'nın kulüp aradığını biliyoruz. Arjen Robben de, 'Ben ona WhatsApp'tan yazdım' dedi. Gerçekleşir mi, bilmiyorum." sözleriyle bu gelişmeyi duyurdu.



ELIA: "ROBBEN'LE OYNAMAK BİR ŞEREF"



Arjen Robben'in daveti hakkında Hollanda basınına konuşan 33 yaşındaki Elia, önemli açıklamalar yaptı. Elia "Arjen Robben, sizi arıyorsa ve sizinle oynamak istediğini söylüyorsa, bundan onur ve şeref duyarsınız. Arjen Robben örnek aldığım bir kişi, özellikle spor yaşamı açısından onu kendime rol model olarak belirledim" dedi.



"HENÜZ SON KARARIMI VERMEDİM"



Transferiyle ilgili konuşan Eljero Elia, "Henüz bir seçim yapmadım. Tüm seçenekleri değerlendireceğiz. Menajerim Frank Schouten ile birlikte en uygun ve en doğru seçimi yapacağız. FC Groningen, ADO Den Haag, FC Twente ve başka Hollanda kulüpleri benimle ilgileniyor. İtalya, İngiltere ve Almanya'dan da somut teklifler var." diye konuştu.



