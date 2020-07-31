Fenerbahçe'de çifte açıklama bayram sonrası

Fenerbahçe, yeni sportif direktörü Belözoğlu ile teknik direktörü Bulut'u bayram sonrası aynı gün açıklayacak

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de çifte açıklama bayram sonrası
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31 Temmuz 2020 10:19
Yeni sezon için düğmeye bayram sonrası basılacak… Fenerbahçe yönetimi ilk iş olarak yeni sportif direktörü ile teknik direktörünü açıklayacak.

Sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu ile teknik adamlık görevine getirilecek Erol Bulut'un isimleri aynı gün açıklandıktan sonra da futbolcu transferleri duyurulacak.

KAMP 11 AĞUSTOS'TA

Yorucu bir sezon geçiren, Alanya ile Süper Lig'i 5. bitirme başarısı gösteren ve aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da final oynayan Erol Bulut, bayramı dinlenerek geçirecek. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları 11 Ağustos'taki Topuk Yaylası kampıyla başlayacak.



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