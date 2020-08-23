Fenerbahçe'de 10. hedef Enner Valencia'da son durum!

Yeni sezon öncesi yaptığı 9 transferle ses getiren Fenerbahçe, 10. transfer için harekete geçti. Forvet bölgesine takviyede bulunmak isteyen Fenerbahçe'de Enner Valencia konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Meksika basınının haberine göre Enner Valencia, ülkesi Ekvador'daki özel işlerini tamamladıktan sonra Fenerbahçe için Türkiye'ye hareket edecek. Valencia'nın İstanbul'a gitmek için hazırlandığı ve Fenerbahçe için gün saydığı belirtiliyor.



KIZ KARDEŞİ KAÇIRILMIŞTI



Geçtiğimiz günlerde Arjantin'de kız kardeşi kaçırılan ve zor günler yaşayan Valencia'nın Fenerbahçe ve Türkiye'yi 'yeni bir başlangıç' olarak gördüğü kaydediliyor.



30 yaşındaki forvet oyuncusu, son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giymişti. Valencia'nın şu anda bonservisi elinde bulunuyor.



