Fenerbahçe yönetiminden prim sözü!

Galatasaray'ın puan kaybı sonrasında şampiyonluk yolunda umutlanan Fenerbahçe yönetimi, kalan maçlar için ekstra prim belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçe yönetiminden prim sözü!
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31 Mart 2025 11:41

Fenerbahçe yönetimi, kalan maçların kazanılması halinde futbolculara bir söz verdi.

Galatasaray'ın puan kaybı sonrasında şampiyonluk yolunda umutlanan sarı-lacivertlilerde yönetim kalan maçlar için ekstra prim belirledi.

YÖNETİM SÖZ VERDİ

Tüm maçların kazanılması halinde şampiyonluğun geleceğine inanan yönetim, oyunculara puan kaybı yaşanmaması halinde gerekenin fazlasıyla yapılacağının sözünü verdi. 

 
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