Fenerbahçe'de gösterdiği parlak performansların ardından, geçtiğimiz sezon yeterince forma şansı bulamayan Kahveci'nin geleceğiyle ilgili spekülasyonlar ortaya atılmıştı.
Ancak kulüp, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak oyuncunun yeni sezonda takımın önemli bir parçası olacağını vurguladı.
FENERBAHÇE'NİN TAVRI NET
Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılacağına yönelik "Beşiktaş'a transfer olacak" haberlerini kesin bir dille reddetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci'den memnunuz ve kadroda düşünülmediği şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Hazırlık maçlarında kendisinin ne kadar hazır olduğunu herkes görecek. Bu sezon daha fazla süre almasını ve şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye katkı vermesini bekliyoruz. İrfan da Fenerbahçe'yi çok seviyor ve şampiyonluk yarışında takıma katkı vermeyi çok istiyor" ifadelerin kullanıldı.
MOURINHO'NUN GÖRÜŞÜ
Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'yi kadroda tutma konusundaki kararlılığıyla da dikkat çekiyor. Portekizli teknik adamın, oyuncunun sakatlık sorunlarını geride bırakarak Portekiz kampında sergilediği performanstan memnun olduğu ifade edildi.
Mourinho'nun, İrfan'ı yeni sezonda kilit bir rol üstlenecek oyuncular arasında gördüğü ve özellikle 4-3-3 veya 4-2-3-1 dizilişlerinde orta sahada önemli bir görev vermeyi planladığı aktarıldı.
Teknik ekibin raporlarına göre, Kahveci'nin kamp çalışmalarındaki hırsı ve fiziksel durumu, teknik heyetin güvenini kazanmış durumda.
Ancak kulüp, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak oyuncunun yeni sezonda takımın önemli bir parçası olacağını vurguladı.
FENERBAHÇE'NİN TAVRI NET
Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılacağına yönelik "Beşiktaş'a transfer olacak" haberlerini kesin bir dille reddetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci'den memnunuz ve kadroda düşünülmediği şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Hazırlık maçlarında kendisinin ne kadar hazır olduğunu herkes görecek. Bu sezon daha fazla süre almasını ve şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye katkı vermesini bekliyoruz. İrfan da Fenerbahçe'yi çok seviyor ve şampiyonluk yarışında takıma katkı vermeyi çok istiyor" ifadelerin kullanıldı.
MOURINHO'NUN GÖRÜŞÜ
Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'yi kadroda tutma konusundaki kararlılığıyla da dikkat çekiyor. Portekizli teknik adamın, oyuncunun sakatlık sorunlarını geride bırakarak Portekiz kampında sergilediği performanstan memnun olduğu ifade edildi.
Mourinho'nun, İrfan'ı yeni sezonda kilit bir rol üstlenecek oyuncular arasında gördüğü ve özellikle 4-3-3 veya 4-2-3-1 dizilişlerinde orta sahada önemli bir görev vermeyi planladığı aktarıldı.
Teknik ekibin raporlarına göre, Kahveci'nin kamp çalışmalarındaki hırsı ve fiziksel durumu, teknik heyetin güvenini kazanmış durumda.