Fenerbahçe yönetiminden fikstür yorumu!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Süper Lig 2024-25 sezonu fikstür çekiminin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Fikstürün genel anlamda beklentilerine uygun olduğunu belirten Belgü, "Çekimden önce kısıtların yanlış olduğunu söylemiştim, yine söylüyorum. Lige yeni çıkan takımlarla üst üste oynayacağız. Galatasaray'ı da ilk yarıda sahamızda ağırlayacağız. Bu, son 3 yılın neredeyse birebir aynı fikstürü. Tam beklediğim gibi oldu" ifadelerini kullandı.



"6 NUMARAYI ÇEKMEDİK, SEVİNDİM"

Avrupa maçları sonrası deplasman riskine dikkat çeken Belgü, "Sevindiğim husus, 6 numarayı çekmedik. Eğer 6'yı çekseydik, Avrupa dönüşlerinde sürekli deplasmana gidecektik. Bu açıdan avantajlıyız" dedi.Yeni sezon öncesinde hakem performanslarına da değinen Hulusi Belgü, "Umarım adil bir yarış olur. Hakemler görevlerini layıkıyla yerine getirir. MHK yeni klasman hakemlerini açıkladı ama eski isimler hâlâ var. Temennimiz; daha adaletli, şeffaf bir lig izlemek" şeklinde konuştu.Fikstür törenindeki toplu fotoğraf çekimine neden katılmadığı sorulan Belgü, "Kulübüme ve başkanıma hakaret eden biriyle aynı karede olmam" cevabını vererek, törene katılan bazı isimlere dolaylı bir gönderme yaptı.