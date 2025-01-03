Fenerbahçe'yi bekleyen sözleşme tehlikesi

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek futbolcuların durumunun belirsizliği sarı-lacivertli camiada merak konusu oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'yi bekleyen sözleşme tehlikesi
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03 Ocak 2025 11:26
Devre arasındaki takviyeler için uğraşan Fenerbahçe'de başka bir sıkıntı ortaya çıktı.

Takımın dört lideri Dusan Tadic, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'in haziran ayında kontratı bitecek. Bu futbolcular kurallar gereği istedikleri takımlarla görüşmekte özgür duruma gelecek.

36 yaşındaki Dusan Tadic ve 38'lik kaptan Edin Dzeko konusunda ayrılık sürpriz olmayabilir. Ancak Jose Mourinho döneminde gözden düşen sağ kanat ikilisi Osayi Samuel ve İrfan Can ise hem Avrupa hem ezeli rakiplerin kıskacına girdi.

SEZON SONU 6 OYUNCU GİDEBİLİR

İrfan Can Kahveci ile sözleşme imzalanması bekleniyordu ancak bununla ilgili resmi bir durum yaşanmadı. Nijeryalı sağ bek Osayi, Türkiye'de kalma konusunda pek gönüllü değil...

Öte yandan Kostic ve Maximin de kiralık. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin iskeletinden ayrılacak oyuncu sayısı 6'yı bulabilir.

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