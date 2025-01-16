Fenerbahçe'ye Talisca'dan müjdeli haber

Uzun süredir Anderson Talisca için mesai harcayan Fenerbahçe, transferi tamamlamak üzere. Brezilyalı futbolcu, Al-Nassr'la olan sorununu büyük ölçüde çözdü.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Talisca'dan müjdeli haber
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16 Ocak 2025 11:10
Son güncelleme 16 Ocak 2025 11:17
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi olan Anderson Talisca'da düğüm çözülüyor.

Fenerbahçe, Talisca transferi için hem oyuncu hem de Al-Nassr ile bir süre önce el sıkışmıştı.

Öte yandan Talisca'nın Al-Nassr'dan olan alacaklarını istemesiyle transfer çıkmaza girmişti.

PROBLEM BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ

Brezilyalı yıldız, Al-Nassr'la olan problemini büyük ölçüde çözdü.

Talisca'nın gelecek hafta son detaylar için Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacağı ve ardından kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. 

 
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