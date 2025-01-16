Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi olan Anderson Talisca'da düğüm çözülüyor.
Fenerbahçe, Talisca transferi için hem oyuncu hem de Al-Nassr ile bir süre önce el sıkışmıştı.
Öte yandan Talisca'nın Al-Nassr'dan olan alacaklarını istemesiyle transfer çıkmaza girmişti.
PROBLEM BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ
Brezilyalı yıldız, Al-Nassr'la olan problemini büyük ölçüde çözdü.
Talisca'nın gelecek hafta son detaylar için Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacağı ve ardından kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
Fenerbahçe, Talisca transferi için hem oyuncu hem de Al-Nassr ile bir süre önce el sıkışmıştı.
Öte yandan Talisca'nın Al-Nassr'dan olan alacaklarını istemesiyle transfer çıkmaza girmişti.
PROBLEM BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ
Brezilyalı yıldız, Al-Nassr'la olan problemini büyük ölçüde çözdü.
Talisca'nın gelecek hafta son detaylar için Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacağı ve ardından kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.