Fenerbahçe'ye Soumare'den kötü haber!

Sevilla'nın, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Boubakary Soumare ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye Soumare'den kötü haber!
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28 Ağustos 2023 21:22
Fenerbahçe'nin orta saha adaylarından biri olarak gösterilen Boubakary Soumare ile ilgili İspanya'dan yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SEVILLA ANLAŞMA SAĞLADI

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, sezona oldukça kötü başlayan Sevilla'nın yeni bir orta saha takviyesi yapmak istediği belirtildi.

Endülüs ekibinin bu doğrultuda Soumare ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı aktarıldı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sevilla'nın, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Leicester City ile görüşmelerine devam ettiği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Boubakary Soumare'nin Leicester City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2021 yılından bu yana Leicester City'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 59 maçta 1 asist yaptı.

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