Fenerbahçe'ye PFDK'den para cezası!

PFDK, Fenerbahçe'ye, Galatasaray maçının ardından teknik direktörünün basın toplantısına katılmaması ve futbolcuların flaş röportaja katılmamasından dolayı 225 Bin TL para cezası verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye PFDK'den para cezası!
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08 Haziran 2023 19:15
PFDK, Fenerbahçe'ye 225 Bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Kuruldan yapılan açıklamada, cezanın gerekçesi olarak sarı-lacivertli takımın teknik direktörünün Galatasaray maçından sonra basın toplantısına katılmaması ve futbolcuların flaş röportaja çıkmaması gösterildi.

İşte PFDK'nın açıklaması:

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 04.06.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında yapılan flaş röportaja futbolcuları ve teknik sorumlusunun, basın toplantısına ise teknik sorumlusunun katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/5., 9/2, 8/13, 9/7, 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 225.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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